Nach dem Gottesdienst Weißwurstfrühstück

Nach dem Caritas-Gottesdienst am Sonntag, 23. September, um 9.30 Uhr in der Pfarrkirche veranstaltet der Pfarrgemeinderat Nüdlingen ein Weißwurstfrühstück vor der Pfarrkirche, bei schlechtem Wetter in...