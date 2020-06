Nach dem Gottesdienst die Fahrzeuge geweiht

Traditionell wurden nach dem Festgottesdienst an Pfingsten die Fahrzeuge gesegnet. Dies war der erste öffentliche Gottesdienst in Wickendorf in der Corona-Zeit. Die Gläubigen nahmen das Angebot an und freuten sich - trotz der Einschränkungen -, wieder miteinander zu beten. Bevor die Autos, Motorräder und Fahrräder von Dekan Detlef Pötzl mit Weihwasser besprengt wurden, rief man im Fürbittgebet die Schutzheiligen des Straßenverkehrs an. Uwe Thoma