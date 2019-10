Das evangelische Dekanat Rügheim lädt für den Donnerstag, 14. November, zum Martinsgans-Essen nach Gückelhirn ("Zum Wildspitz") ein. Anschließend fahren die Teilnehmer nach Gemünda in die Kirche, um eine Andacht zu feiern. Danach ist eine Kaffee-Einkehr vorgesehen. Die Rückkunft in Rügheim ist gegen 17 Uhr geplant. Abfahrt ist um 11.30 Uhr am Marktplatz in Rügheim. Anmeldung erbittet bis 11. November das evangelische Pfarramt in Rügheim (Telefon 09523/950155). red