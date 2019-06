Nach dem Einkaufen war das Auto beschädigt

Eine 42-Jährige hatte am Donnerstag, zwischen10 Uhr und 11 Uhr, ihren weißen Pkw Volvo auf dem E-Center Parkplatz in Zahlbach in der Straße "Zum Mühlengrund" geparkt. Als sie nach dem Einkauf zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass dieses durch einen bisher unbekannten Fahrzeugführer an der linken Seite beschädigt wurde. Ohne sich um den Schaden von circa 5000 Euro zu kümmern, verließ der Unfallverursacher die Unfallstelle. Zeugen, die im Tatzeitraum ebenfalls beim Einkaufen waren und Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Kissingen, Tel.: 09714 /714 90, in Verbindung zu setzen. pol