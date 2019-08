Nach dem Einkauf war Fahrzeug beschädigt

Eine 54-Jährige stellte am Mittwoch, zwischen 11.30 Uhr und 12.15 Uhr, ihren schwarzen VW Golf auf dem Kaufland-Parkplatz ab, um ihre Einkäufe zu tätigen. Als sie nach dem Einkauf zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen frischen Unfallschaden am Stoßfänger fest. Ohne sich um den Schaden von circa 2000 Euro zu kümmern, hatte der Unfallverursacher die Unfallstelle verlassen. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter Tel.: 0971/714 90 in Verbindung zu setzen. pol