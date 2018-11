Stegaurach vor 18 Stunden

Nach dem Einkauf war der Opel beschädigt

Auf einem Parkplatz eines Einkaufmarktes an der Alten Bundesstraße fand eine Frau am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr nach dem Einkauf ihr Auto beschädigt vor. Ein Unbekannter hatte den Opel Corsa am hi...