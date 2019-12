Nach dem Einkauf war das Auto beschädigt

Auf dem Kaufland-Parkplatz hat am Donnerstag ein Unbekannter Fahrerflucht begangen. Der Fahrer eines blauen Ford, der während seines zehnminütigen Aufenthaltes im Markt seinen Pkw in der Nähe der Einkaufswagen abgestellt hatte, musste bei der Rückkehr feststellen, dass ein anderer Verkehrsteilnehmer im Bereich des Kotflügels hinten links einen Schaden verursacht und sich entfernt hatte. Der Schaden wurde auf 2500 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei, Tel.: 0971/714 90, in Verbindung zu setzen. pol