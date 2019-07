Ihren schwarzen Nissan stellte eine 62-Jährige am Dienstag zwischen 17 und 17.45 Uhr für die Dauer ihrer Einkäufe auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Bischof-von-Dinkel-Straße ab. Während dieser Zeit touchierte ein Unbekannter die hintere rechte Türe des geparkten Fahrzeugs. Wer Hinweise zum Verursacher geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation unter der Telefonnummer 09573/2223-0 in Verbindung zu setzen.