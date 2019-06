Nach dem Anstoß die Flucht ergriffen

Ein 74-jähriger Mann aus Kronach parkte seinen Pkw zwischen 11.45 und 12 Uhr auf dem Kundenparkplatz des Rewe-Marktes in der Rodachau. Nach dem Einkauf stellte er Beschädigungen an seinem Mercedes fest, ein Verursacher war jedoch nicht mehr vor Ort. Die Spurenlage lässt darauf schließen, dass der Flüchtige ein gelbes Fahrzeug gesteuert haben könnte. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kronach in Verbindung zu setzen: Tel. 09261/503-0.