Nach Corona-Party in Gewahrsam

Weil er wiederholt gegen die Regelungen der Ausgangsbeschränkung im Zusammenhang mit der Corona-Krise verstoßen hatte, nahmen Polizisten am Donnerstagabend einen 34 Jahre alten Mann aus Bamberg in Gewahrsam. Er darf nun bis zum 19. April im Gefängnis über sein Verhalten nachdenken, entschied ein Richter.

Die Beamten der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt wurden innerhalb der vergangenen Woche vier Mal zu der Wohnung des Mannes im Stadtgebiet gerufen, weil dort offensichtlich sogenannte Corona-Partys stattfanden. Bei den jeweiligen Kontrollen stellten die Polizisten fest, dass der 34-jährige Bewohner immer wieder mehrere Bekannte zu sich nach Hause eingeladen hatte, um dort Alkohol zu konsumieren. Die Polizisten belehrten die Anwesenden jeweils und erteilten den Besuchern einen Platzverweis. Als die Beamten dann am Donnerstagabend erneut vier Bekannte in der Wohnung antrafen, nahmen sie den unbelehrbaren Bewohner in Gewahrsam. red