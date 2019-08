Nach Blechschaden aus dem Staub gemacht

Eine böse Überraschung erlebte ein Autofahrer, als er am Feiertagsmorgen zu seinem Golf zurückkam, den er auf einem Parkplatz unterhalb der Wallfahrtskirche Maria Ehrenberg abgestellt hatte. Er stellte am Kotflügel vorne einen frischen Unfallschaden fest, vom Verursacher keine Spur. Die Schadenshöhe dürfte bei 500 Euro liegen, schätzt die Polizei in ihrem Bericht. Der Autofahrer hatte sein Fahrzeug am Mittwochabend auf besagtem Parkplatz abgestellt. Dem Spurenbild nach muss ein unbekanntes Fahrzeug beim Rangieren dort hängen geblieben sein. Hinweise auf den Verursacher erbittet die Brückenauer Polizei, Tel.: 09741/6060. pol