Nach Auffahrunfall weitergefahren

Die Michelinstraße auf dem Rechtsabbiegeast zum Berliner Ring befuhr am Dienstag gegen 17.15 Uhr ein 33-jähriger Pkw-Fahrer. Ein vor ihm befindlicher Opel-Corsa-Fahrer musste verkehrsbedingt anhalten. Dies erkannte der Pkw-Fahrer zu spät und fuhr auf den Corsa auf. Ohne sich um seinen "Unfall-Partner" und den entstandenen Sachschaden in Höhe von ungefähr 500 Euro zu kümmern, setzte der Opel-Fahrer seine Fahrt fort. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich um einen weißen Opel mit Bamberger Zulassung. Die Heckpartie wurde bei dem Unfall beschädigt. Zeugen der Unfallflucht bzw. der beteiligte Opel-Fahrer werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Land unter der Telefonnummer 0951/9129310 in Verbindung zu setzen. pol