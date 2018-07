Nach Auffahrunfall noch Zeugen gesucht

pol



Bereits am Samstagnachmittag um 15.45 Uhr ereignete sich in der Straße Am Luitpoldhain ein Auffahrunfall - glücklicherweise ohne Verletzte . Die 49-jährige Geschädigte fuhr anschließend auf ein in der Nähe befindliches Tankstellenareal, um mit dem hinter ihr fahrenden männlichen Unfallverursacher zu sprechen. Dieser folgte ihr allerdings nicht, sondern setzte seine Fahrt unvermittelt fort. Nach Angaben der Geschädigten sowie eines Zeugen soll es sich beim Fahrzeug des Unfallverursachers um einen schwarzen Pkw gehandelt haben. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Hinweise an die Polizei Bamberg-Stadt unter 0951/9129-210.