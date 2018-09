Nach Auffahrunfall nicht angehalten

Am Donnerstag gegen 7 Uhr, fuhr eine 41-Jährige mit ihrem braunen Renault die Kissinger Straße in Reiterswiesen in Richtung Ostring. An der Ampelanlage zum Ostring musste sie bei Rotlicht anhalten. Der oder die nachfolgende Fahrer/-in eines schwarzen Pkw Nissan fuhr auf den Pkw Renault auf, hielt aber nicht an, obwohl die Renault-Fahrerin durch Winken auf sich aufmerksam machte. Hinweise an die Polizei unter Tel.: 0971/ 714 90. pol