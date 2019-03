Nach Auffahrunfall am Kolpingsplatz geflüchtet

Ohne sich um den bei einem Verkehrsunfall verursachten Sachschaden zu kümmern, hat sich am Mittwoch in Forchheim ein betrunkener Autofahrer zu Fuß von der Unfallstelle gemacht. Ein 22-jähriger Audi-Fahrer hatte am Mittwochnachmittag am Kolpingsplatz verkehrsbedingt anhalten müssen. Ein ihm nachfolgender Mercedes-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf den Audi auf. Dadurch entstand 5000 Euro Sachschaden. Der 22-Jährige wurde leicht verletzt. Eine sofortige medizinische Behandlung war nicht nötig. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Unfall zu Fuß von der Unfallstelle und flüchtete, nachdem er sich mit dem Audi-Fahrer unterhalten hatte. Da Hinweise auf eine Alkoholisierung des Unfallverursachers bestanden, hat die Polizei Forchheim Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie zur Identität des Unfallverursachers aufgenommen.