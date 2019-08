Weil er am Mittwochmorgen während eines Überholvorgangs auf der A 73 seine Geschwindigkeit nicht den Witterungsverhältnissen angepasst hatte, geriet ein 19-jähriger BMW-Fahrer bei auftretendem Aquaplaning mit seinem Fahrzeug ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in die Außenschutzplanke. Verletzt wurde niemand, der Schaden an Pkw und Leitplanke summiert sich auf 11 500 Euro.