Nach Anlaufschwierigkeiten zum Turniersieg

Nach zwei souveränen Auftritten auf lokaler und regionaler Bühne schlugen sie nun auch auf Bezirksebene zu, mussten dabei aber auch einen Warnschuss einstecken:Die Fußball-Mädchen des Frankenwald-Gymnasiums gewannen an der Realschule Scheßlitz den Titel des oberfränkischen Meisters in der Wettkampfklasse III (Jahrgänge 2004 bis 2006).Das Team von Trainer Stefan Rose löste damit das Ticket für die "Nordbayerische", die heute in Aschaffenburg ausgespielt wird. In einem gut organisierten Bezirksfinale zwischen den Vertretern aus dem Schulspielkreis Hof, Bamberg, Bayreuth und Coburg traf das FWG auf Teams der Realschule Scheßlitz, des WWG aus Bayreuth und der Siegmund-Wann-Realschule Wunsiedel.Gegen den vermeintlich schwächsten Gegner des Turniers, die Kickerinnen der Siegmund-Wann-Realschule, reichte es für alle Beteiligten nur zu einem enttäuschenden, fast schon frustrierenden 0:0-Unentschieden. Im zweiten Spiel waren die Mädels vom Ehrgeiz gepackt und zeigten gegen die jungen Damen aus Bayreuth ihr Können. Auch dank der Glanzparaden der starken Torhüterin Jana Koller reichte es zu einem knappen 1:0-Sieg.Im dritten Spiel ging es um die Teilnahme am Nordbayernfinale. In diesem wichtigen Spiel waren alle Kronacher Spielerinnen hochmotiviert, so dass es von der Seitenlinie keiner zusätzlichen Maßnahmen bedurfte. "Die Mädchen spielten geradezu abgebrüht und an ihrer jeweiligen Leistungsgrenze, was uns eine komfortable 3:0-Führung brachte", so Oberstudienrat Stefan Rose rückblickend. Ganz besonders hervorzuheben war dabei die bärenstarke Leistung von Antonia Lang. Der Ehrentreffer für die ausrichtende Mannschaft aus Scheßlitz änderte nichts mehr am Turniersieg des FWG.