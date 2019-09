Nach Angriffen: Mann im Bezirksklinikum

Nachdem ein Mann am Freitagnachmittag einem Passanten unvermittelt ins Gesicht gespuckt hatte und diesen tätlich angegangen war, soll der Angreifer noch das Handy des Geschädigten entwendet haben. Als Polizisten den vermeintlichen Räuber überprüfen wollten, griff dieser die Polizeibeamten an. Der 35-Jährige konnte unter Kontrolle gebracht und in ein Bezirksklinikum eingewiesen werden.

Ein 75-Jähriger war gegen 15.30 Uhr zu Fuß in der Spargasse in Bad Kissingen unterwegs, als ihm ein anderer Passant plötzlich und ohne Vorwarnung ins Gesicht spuckte. Der überraschte Rentner nahm daraufhin die Verfolgung des Mannes auf, bekundete die Polizei rufen zu wollen und zückte sein Mobiltelefon, um ein Foto des Unbekannten zu fertigen.

Daraufhin drehte sich der Aggressor um und schlug dem Senior mit der Faust ins Gesicht. Durch den Schlag ins Gesicht ließ der 75-Jährige sein Mobiltelefon fallen und erlitt eine Platzwunde, die später in einem Krankenhaus genäht werden musste. Bis zum Eintreffen der ersten Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Bad Kissingen hatte der Unbekannte, der im Anschluss an die Tat noch das Handy des Seniors mitgenommen haben sollte, bereits die Flucht angetreten. Die Polizeibeamten nahmen sofort die Ermittlungen auf und konnten aufgrund der guten Beschreibung des Angreifers schnell einen Tatverdächtigen identifizieren. Es handelte sich um einen 35-Jährigen aus dem Landkreis.

Daraufhin fuhren zwei Streifenbesatzungen zur Wohnanschrift des Verdächtigen. Der 35-Jährige, der bereits wieder zu Hause war, griff einen der Beamten unvermittelt an und versetzte diesem einen Faustschlag ins Gesicht. Der Polizist wurde leicht verletzt. Der Tatverdächtige musste zu Boden gebracht und gefesselt werden.

Der 35-Jährige ließ sich von der Polizei in ein Bezirksklinikum einweisen. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen, unter anderem wegen Körperverletzung, Beleidigung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. Das Mobiltelefon des Rentners hatte der Angreifer im Übrigen nicht an sich genommen. Es wurde wenig später von den Polizisten am ersten Tatort aufgefunden und dem 75-Jährigen wieder übergeben. pol