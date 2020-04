Nach 70 Jahren schließt sich der Kreis

Bei der Hauptversammlung des Obst- und Gartenbauverein (OGV) Priesendorf standen Neuwahlen an. Der scheidende Vorsitzende Ulrich Diezel gab nach 20 Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit sein Amt an den neu gewählten Vorsitzenden Manfred Dütsch ab. "70 Jahre nach der Neugründung schließt sich der Kreis", sagte Diezel. Der neue Vorsitzende hatte kurz zuvor seinen Vater Nikolaus Dütsch als Gründungsmitglied des fast auf den Tag genau im Jahr 1950 neu gegründeten Vereins geehrt. Ein Gründungsmitglied ist noch am Leben und der Sohn übernimmt den Vorsitz.

Für besondere Verdienste geehrt

Daneben stand die Versammlung im Zeichen von Ehrungen. Mit der Ehrennadel in Silber für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden Ute und Otto Schrüfer und Andreas Safner ausgezeichnet. Die Ehrennadel in Gold, die der bayerische Landesverband in München für die 40-jährige Mit-gliedschaft verleiht, erhielten Reinhold Kübrich und Lore Putz. Für die 70-jährige Mitgliedschaft des Gründungs- und Ehrenmitgliedes wurde Nikolaus Dütsch das höchste fränkische Lob zukommen lassen: Eine besondere Weinflasche mit der Etikettierung "Bassd scho".

Für 15-jährige aktive Tätigkeit in der Vereinsleitung wurde Ulrike Burger mit der Silbernen Ehrennadel des Bezirksverbands Oberfranken geehrt sowie mit einem Vereinspräsent für ihre 10-jährige Tätigkeit als Jugendgruppenleitung, die sie nun an ihre Nachfolger abgibt.

Die Zufriedenheit mit der Vereinsarbeit zeigt sich auch in der stabilen Mitgliederzahl, die auf 320 angestiegen ist. Der Rückblick auf das vergangene Jahr zeigte, wie der Verein Tradition und Innovation vereint. Fest im Gemeindegeschehen verankerte Aktionen wie der alljährliche Seniorennachmittag im Januar gehören auch bei sinkender Teilnahme weiterhin zum Angebot. Auch stellt der Verein schon seit einiger Zeit der evangelischen Pfarrgemeinde Trabelsdorf die Streuobstwiese für einen besonderen Gottesdienst unter freiem Himmel an Christi Himmelfahrt zur Verfügung.

Erstmalig fand 2019 im Januar eine Christbaum-Aktion statt, bei der etwa 50 Bäume in Neuhausen und Priesendorf abgeholt wurden. Am Nachmittag wurde dann auf der Streuobstwiese zum Winterfeuer mit Glühwein und warmen Wienern eingeladen. Im Mai war der OGV der Einladung des Musikvereins Dankenfeld gefolgt, im Juni wurde das 10. Jubiläum der Jugendgruppe gefeiert.

Der Rückblick auf die Aktivitäten der "Frechen Früchtchen" von Carmen Scholz zeigte, wie enorm der Einsatz des Jugendteams im Laufe eines Jahres ist, wenn über 100 Kinder mit Aktionen versorgt werden wollen. Weiterhin soll die Teilnahme an den Kreisapfelmärkten ermöglicht werden.

Erfolgreiche Vereinsarbeit

Als Dank für ihre herausragende Gartenarbeit, die zur Verschönerung des Ortsbildes beitrage, verlieh der Vorsitzende Preise an zehn Mitglieder. Manfred Dütsch bedankte sich bei fünf ihre Ämter Niederlegenden. Neben Ulrich Diezel beendet der Beisitzer Raimund Kraus, der über 25 Jahre in der Vereinsleitung tätig war, seine Arbeit im Vorstand. Ulrike Burger als Gründerin der "Frechen Früchtchen" beendete nach zehn Jahren Jugendgruppenleitung diese Tätigkeit und verließ nach insgesamt 15 Jahren nun auch den Vorstand. Außerdem beendeten Jochen Wolf und Roland Oberle ihre langjährige Tätigkeit als Kassenprüfer.

Ulrich Diezel arbeitete noch einmal die letzten 20 Jahre des Vereins auf. Die Mitgliederzahl erhöhte sich um mehr als 60 Prozent, finanziell konnte der Verein einen Zuwachs von etwa 30 Prozent verbuchen, die Streuobstwiese wurde angelegt, die Gerätehalle gebaut und das alte Feuerwehrhaus als Lagerraum restauriert.

Sonderehrung für Ulrich Diezel

Belohnt für die Arbeit wurde man mit dem Dorfökologie-Preis von Oberfranken und einem Sonderpreisgeld des Landkreises Bamberg für hervorragende Jugendarbeit.

Diezels Verdienste wurden von den Anwesenden mit stehenden Ovationen und minutenlangem Applaus bedacht. Bei den Neuwahlen wurde Manfred Dütsch zum Vorsitzenden gewählt, Stellvertreter ist Frank Zwosta, Kassier Andreas Kraus, Schriftführerin Carmen Scholz. Als Beisitzer wurden Mario Hubert, Herbert Leuthner, Herbert Straub und Ingrid Zöttlein gewählt. Die Ämter der Rechnungsprüfung übernehmen Rita Folger und Frank Scholz.

Als erste Amtshandlung führte der neue Vorsitzende Dütsch zusammen mit dem Vorstand eine weitere Sonderehrung durch. Sichtlich gerührt dankte er seinem Vorgänger mit einer eigens angefertigten Vereinsurkunde und ernannte Diezel zum Ehrenvorsitzenden. cas