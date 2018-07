Nach 50 Jahren ist jetzt Schluss: Christa Egidi verlässt den Kindergarten

Immer gerne gesungen





Mit 14 fing alles an



Eine Institution verlässt nach 50 Jahren den Kindergarten in der Edergasse von Herzogenaurach : "Tante" Christa Egidi tritt in den Ruhestand Zur Verabschiedung waren zahlreiche Kolleginnen, auch ehemalige, in die Edergasse gekommen. Darunter auch Schwester Edith Schubert von den Maria-Ward-Schwestern, die lange Jahre den Kindergarten geleitet hatten.Da Egidi gerne mit den Kindern gesungen hat, boten ihr die Kolleginnen gemeinsam das Lied "Tante Christa du bist unser allergrößter Schatz, wenn du gehst, hinterlässt du einen leeren Platz" dar. Ihre ehemalige Chefin Annette Blum hatte noch zusätzlich in einem Lied viele Begebenheiten aus einem langen Berufsleben verarbeitet.Von jeder Kollegin erhielt Egidi eine Sonnenblume überreicht, ein großer Strauß kam so zusammen. Außerdem durfte sie auf einem Sessel Platz nehmen, der ihr den Ruhestand leichter machen soll.Im September 1967 hatte Christa Egidi ihre Tätigkeit in der Edergasse begonnen und war bis zum Mai 2018 dort tätig gewesen.Mit erst 14 Jahren hatte sie als "Tante Christa" in der "Kinnerschul" angefangen und zu Anfang mit Schwester Bathildis von den Maria-Ward-Schwestern zusammengearbeitet. Immer war sie bereits vor Dienstbeginn da gewesen. Viele bekannte Namen sind von ihr im Kindergarten auf das spätere Leben vorbereitet worden.Die derzeitige Leiterin, Sabine Mirsberger, ging vor 30 Jahren bei Christa Egidi und Annette Blum "in die Lehre".Dem Ruhestand der altgedienten Kraft sahen alle mit einem weinenden und einem lachenden Auge entgegen: Egidi erhielt die Einladung, als "Leseoma" oder "Singoma" dem Kindergarten weiter treu zu bleiben.Pastoralreferent Thomas Matzick würdigte die lange Wirkenszeit von Egidi. Mit den Worten: "Es ist schwer in Zukunft auf Ihre Erfahrung verzichten zu müssen", fasste er ihr Wirken zusammen.Nach dem offiziellen Teil hatten die Kolleginnen ein kleines Buffet vorbereitet. Im Garten konnten sich die aktiven und ehemaligen Kolleginnen über ihr Erlebtes in der Edergasse austauschen.