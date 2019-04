Nach 36 Jahren legt Maria Wiehle den Vorsitz in jüngere Hände

36 Jahre lang stand Maria Wiehle als Vorsitzende an der Spitze des Obst- und Gartenbauvereins Pfaffendorf. Bei der Hauptversammlung im Gemeinschaftshaus "Die Scheune" legte die 63-Jährige ihr Amt in jüngere Hände.

Melanie Will heißt die neue Vorsitzende, die das Vereinsschiff der Gartenfreunde in eine gute Zukunft steuern möchte. Auch Schatzmeisterin Magdalena Citron und Schriftführerin Gerlinde Gruber - sie sind ebenfalls seit 36 Jahren im Amt - stellten sich nicht mehr zur Wahl. Insgesamt wurden von zwölf Posten elf neu besetzt.

Der Generationenwechsel bedeutet zugleich das Ende einer Ära. Maria Wiehle erinnerte an den 12. April 1983, als 41 Frauen und Männer den Gartenbauverein aus der Taufe hoben und sie zur Vorsitzenden wählten. Mittlerweile habe man mehr als 250 Mitglieder. Als Höhepunkte bezeichnete Wiehle die Gründung einer Jugendgruppe, den Wiederaufbau des Dorfbrunnens, die Ausrichtung des Kreisgartentags 1989 und den Umbau der alten Dorfscheune in ein Gemeinschaftshaus unter Federführung der Gemeinde. "Seit der Einweihung 2007 hat unser Verein mindestens 60 000 Euro in das Gebäude investiert", erklärte die Vorsitzende.

Die Gartenfreunde hätten den Dorfplatz neu gestaltet, ein Unterstellhäuschen an der Bushaltestelle gebaut, das jährliche Brunnenfest eingeführt, eine Lindenallee angelegt sowie das "Käppela" und eine Sandsteinmarter saniert. Mit Geschenken bedankte sich Wiehle bei allen, die sie in dieser langen Zeit unterstützt haben.

"Großartiges geleistet"

"Du hast für unser Dorf wie auch unseren Verein Großartiges geleistet", würdigte Heike Bayer namens der Mitglieder die Verdienste der scheidenden Vorsitzenden und überreichte unter Beifall ein Präsent. Zügig gingen die Wahlen über die Bühne. Neue Vorsitzende ist Melanie Will, als ihr Stellvertreter fungiert Andreas Fleischmann. Silke Krappmann kümmert sich um die Finanzen, während Marion Herbst die Schriftführerarbeiten erledigt. Beisitzer sind Fabian Eberlein, Carolin Gruber und Theresa Herbst. Zur Jugendleiterin wurde Manuela Schardt bestimmt, zu Kassenprüfern Jürgen Müller und Karl Lebek. Hans Herbst ist Gerätewart und Marion Herbst betreut die Homepage des Vereins.

Zu Beginn der Hauptversammlung ließ Vorsitzende Maria Wiehle das abgelaufene Vereinsjahr Revue passieren. Sie erinnerte an interessante Vorträge, die Gestaltung eines Osterbrunnens auf dem Vorplatz der Georgskirche und an zahlreiche Arbeitseinsätze.

"Auch in unserer Jugendgruppe ,Grüne Wichtel‘ war 2018 allerhand los", erklärte Jugendleiterin Manuela Schardt, die zusammen mit Marion Herbst den Vereinsnachwuchs betreut. Sie berichtete von einer Faschingsfete, dem Martinsumzug und einem Pflanzwettbewerb mit Krönung der "Kürbis-Majestäten" Marie und Marina. An den Kartagen seien die Mädchen und Jungen mit hölzernen Ratschen durch das Dorf gegangen, um die Einwohner zum Gebet aufzurufen. Die Jugendgruppe "Grüne Wichtel" hat ihren Worten zufolge 22 Mitglieder.

Das umfangreiche Zahlenwerk, mit dem Schatzmeisterin Magdalena Citron zum letzten Mal aufwartete, verdeutlichte, dass der Gartenbauverein über eine solide Finanzbasis verfügt. "Seit 36 Jahren tragt ihr maßgeblich dazu bei, dass Pfaffendorf sich von seiner schönsten Seite zeigen kann", lobte Bürgermeister Robert Hümmer. "Wenn nach 36 Jahren ein Vorstandsteam nahezu komplett ausgetauscht wird, dann ist das schon etwas Besonderes", meinte Altbürgermeister Georg Vonbrunn.

"Im Vorfeld haben wir uns Gedanken gemacht, wie es weitergehen soll", sagte die neue Vorsitzende Melanie Will. Die Stärkung der Dorfgemeinschaft müsse auf jeden Fall im Vordergrund stehen. Für Unterstützung und neue Ideen sei man stets dankbar. Maria Wiehle wünschte eine glückliche Hand und übergab symbolisch die Schlüsselgewalt fürs Gemeinschaftshaus "Die Scheune". bkl