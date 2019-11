Nach 35 Jahren endet eine Ära

Im Jahr 2014 konnte der Tourismusverein Ebensfeld noch sein 30-jähriges Bestehen feiern. Einen weiteren runden Geburtstag wird es nicht mehr geben. Da sich kein Nachfolger für den Vorsitzenden gefunden hatte, war im Juni dieses Jahres die Auflösung des Vereins beschlossen worden. Von Untergangsstimmung wollte bei der Abschlussveranstaltung im Gasthof Hummel in Prächting aber dennoch niemand reden, denn die zu Ende gehende Ära des Tourismusvereins mündet ja in eine Übergabe des Staffelstabes an die Marktgemeinde Ebensfeld, die nun die Aufgaben des Vereins übernimmt.

60 Bürger fanden sich einst anno 1984 im Ebensfelder Sportheim ein, um den Fremdenverkehrsverein Ebensfeld ins Leben zu rufen, der später in Tourismusverein Ebensfeld umbenannt wurde. Zum Vorsitzenden wurde damals Hermann May gewählt.

Rückblick auf Wirken des Vereins

Nach Begrüßung durch die heutige Vorsitzende, Roswitha Wich, blickte deren Stellvertreter Thomas Blum, selbst eines der damaligen Gründungsmitglieder, zurück auf die 35-jährige, nun ihrem Ende entgegen gehende Historie des Vereins und sein Wirken.

Der Tourismusverein stellte neue Wanderwege vor, besuchte die Partnergemeinde Sosa im Erzgebirge oder präsentierte die Marktgemeinde bei Messebesuchen in Leipzig, Dresden oder Frankfurt. Stets blieb der Verein auch auf der Höhe der Zeit. Mitglieder nahmen an Schulungen des Deutschen Tourismusverbandes (DTV) teil, um Klassifizierungen der Ferienwohnungen und Privatzimmer nach den DTV-Richtlinien vornehmen zu können. Auch die Homepage wurde aktualisiert.

Gastgeberverzeichnis

Gedrucktes Aushängeschild des Vereins war freilich das Gastgeberverzeichnis. Maßgeblichen Anteil an dessen Erstellung hatte Burkard Becker, der selbst als Vorsitzender die Geschicke des Vereins 14 Jahre lang leitete und der Abschlussveranstaltung ebenfalls beiwohnte. Als weitere Vorsitzende in der Vereinsgeschichte verdienen Hans Schütz und Rudolf Eckstein eine Erwähnung.

Anfänglich noch schwarz-weiß in A5-Format trug das Gastgeberverzeichnis, das längst in DIN-A4-Größe erscheint, der gewachsenen Bedeutung des Tourismus im "Tor zum Gottesgarten" Rechnung. Dies lässt sich auch, wie die Ausführungen Blums verdeutlichen, statistisch festmachen: Belief sich die Anzahl der Übernachtungen Ende der 1980er Jahre noch auf 13 500, so stieg diese bis zum Jahr 2016 auf annähernd 60 000 an. Demzufolge nahm auch die Arbeit des Tourismusvereins zu.

Weil sich keine Nachfolger für den Vorstand fanden, folgt nun als Konsequenz dieser Schritt. "Der heutige Abend lässt gerade bei uns älteren natürlich schon ein Gefühl der Wehmut aufkommen. Aber wir sind ja froh und dankbar dafür, dass die Marktgemeinde sich bereiterklärt hat, diese Aufgaben - wie das in den meisten Kommunen ja schon der Fall ist - in ihrem Zuständigkeitsbereich fortzuführen", erklärte Blum weiter. "Die Arbeit wird ja in gute Hände weitergegeben", ist er überzeugt. "Ihre erste Bewährungsprobe hat die Gemeinde ja schon bestanden", sagte Blum angesichts des neuen Gastgeberverzeichnisses 2020, das erstmals unter der Regie der Gemeindeverwaltung entstand.

Bürgermeister Bernhard Storath versäumte es nicht, all jenen Dank auszusprechen, die im Verein Verantwortung übernommen und den Markt Ebensfeld in Sachen Tourismus in den zurückliegenden 35 Jahren würdig vertreten haben.

Verein erlischt nächstes Jahr

"Es ist keine Beerdigung heute, sondern ein Blick nach vorne. Die Aufgabe wird ja weiterhin wahrgenommen", wollte auch die letzte Vorsitzende des Tourismusvereins, Roswitha Wich, nicht Trübsal blasen, sondern optimistisch gemeinsam mit den zahlreichen anwesenden Vereinsmitgliedern den Tatsachen ins Auge sehen.

Bürokratisch und juristisch ist so eine Vereinsauflösung und die Übergabe der Geschäfte an die Marktgemeinde auch nicht in drei Tagen abzuwickeln, wie deutlich wurde. Es mussten Unterlagen beim Registergericht eingereicht werden. Die zum Zwecke der Restabwicklung vorgeschriebene einjährige Wartezeit endet am 21. November 2020. Dann wird laut Wich der Verein aus dem Vereinsregister gelöscht.

Restvermögen an die Gemeinde

Wie Wich weiter ausführte, habe man bei den Sitzungen des Vereins beschlossen, dass das Restvermögen an die Gemeinde fällt. Es müsse aber noch die Entscheidung des Registergerichts abgewartet werden, ob die Übertragung des Vereinsvermögens als Geldbetrag möglich ist oder ob dieses in Sachwerte umgewandelt werden muss.

Als feierlicher Höhepunkt des Abends - quasi als "Schlüsselübergabe" an die Marktgemeinde Ebensfeld - überreichte die Vorsitzende zusammen mit Burkard Becker und Thomas Blum an Bürgermeister Storath vor diesem Hintergrund einen symbolischen Scheck über 15 000 Euro. Möglicherweise wird aber nicht die komplette Summe an die Gemeinde übergehen; die Restabwicklung muss hierfür noch abgewartet werden.

Dem Verein ist es ein wichtiges Anliegen, dass die übergebenen Mittel für Investitionen verwendet werden, die den Touristen zugute kommen, also dass diese Investitionen im touristischen Bereich angesiedelt sind, beispielsweise in Form von Sitzgelegenheiten, Unterstellmöglichkeiten an touristisch wertvollen Plätzen oder Wegebeschilderungen.

Bei einem vom Gasthof zubereiteten Essen klang der Abend ungezwungen und entspannt aus, ein Abend des von einem Gefühl der Dankbarkeit geprägten Rückblicks, aber genauso eines von Zuversicht getragenen Blicks in die Zukunft.