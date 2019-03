Nach 16 Jahren gab Dieter Lorenz den Vorsitz ab

Bei der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Unterzettlitz wurden ein neuer Vorstand und ein neuer Kommandant gewählt.

Vorsitzender Dieter Lorenz stellte die zahlreichen Aktivitäten des Feuerwehrvereins heraus. So waren die Jubiläumsfeier der Jugendwehr, das Maibaumfest und das Kellerfest volle Erfolge.

Zweiter Kommandant Lothar Teuchgräber erinnerte an sechs Einsätze im vergangenen Jahr und nahm per Handschlag Sascha Huth als neues Mitglied in die aktive Wehr auf.

Bürgermeister Jürgen Kohmann und Ortssprecherin Bärbel Köcheler dankten der Wehr für ihren wichtigen Dienst. Zum neuen Kommandanten wurde Holger Knipper gewählt. Er löst Florian Leicht ab, der aus gesundheitlichen Gründen aus dem aktiven Dienst ausgeschieden ist.

Als Zweiter Kommandant wurde Lothar Teuchgräber bestätigt. Zu einem emotionalen Abschied kam es bei der Neuwahl der Vorstandsmannschaft. Der bisherige Vorsitzende Dieter Lorenz reichte nach 16 Jahre an der Spitze der Wehr das Zepter an Patrick Helmreich weiter.

Die weiteren Wahlergebnisse: Zweiter Vorsitzender Holger Then (für Christine Lorenz); Dritter Voritzender Matthias Einwich; Schriftführerin Nadine Walz (für Holger Then); Kassierin Kathrin Knipper; Beisitzer Klaus Helmreich, Florian Leicht (neu) und Alexander Wendler. Die Jugendleiter Johannes Leicht und Markus Lämmlein wurden außerhalb der Wahl in ihren Ämtern bestätigt. red