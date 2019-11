Mystisches Theaterstück

Dieses mystische und spannende Theaterstück "Enigma" von Eric-Emmanuel Schmitt begeisterte den Schauspieler Alain Delon so sehr, dass er bei der Uraufführung 1996 in Paris das erste Mal nach 28 Jahren wieder auf der Bühne stand. In der deutschen Inszenierung (und Verfilmung) von Volker Schlöndorff spielte Mario Adorf den Abel Znorko, am Broadway verkörperte ihn Donald Sutherland. Die Theatergastspiele Fürth starten ihre Tournee mit dem Thriller über Beziehungen im Allgemeinen und die Liebe im Besonderen in Baiersdorf. Die Vorstellung findet am Donnerstag, 21. November, 20 Uhr, in der Jahnkulturhalle statt. Karten gibt es für 28,23 Euro unter www.eventim.de und ab 19 Uhr an der Abendkasse. red