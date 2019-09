Mystische Stimmung auf der Seebühne

"The Gregorian Voices" sind am morgigen Freitag um 19 Uhr auf, laut Veranstalter, einer der schönsten Seebühnen Europas in Bad Staffelstein zu erleben. Die Sänger erzeugen eine mystische Stimmung, die unter die Haut geht, steht in einer Pressemitteilung. Die Besucher würden auf eine Zeitreise entführt werden, die sie von der geistlichen Musik des Mittelalters bis ins heutige Jahrhundert führt. Nach einem Ausflug in die Welt der Klöster geht es mit Klassikern der Popmusik weiter. Im Stil des gregorianischen Gesangs neu arrangiert gibt es u.a. "Ameno" von ERA, "Hallelujah" von Leonard Cohen, "Imagine" von John Lennon oder Bob Dylans "Knockin' on Heaven's Door" zu hören. Eintrittskarten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen und im Internet unter www.reservix.de, Einlass und Abendkasse ab 18 Uhr. Foto: privat