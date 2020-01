"My Fair Lady" im Luitpoldbad-Innenhof

Das Musical "My Fair Lady" kommt nach Bad Kissingen. Die Premiere findet am Mittwoch, 5. August, auf der Freilichtbühne im Innenhof des Luitpoldbades in Bad Kissingen statt. Es folgen zehn weitere Vorstellungen (6. bis 9. August; 13. bis 16. August; 21. und 22. August). Karten gibt es unter Tel.: 06453/912 470 und im Internet unter www.depro-konzerte.de. "My Fair Lady" wurde 1956 am Mark Hellinger Theatre in New York uraufgeführt. Seitdem gehört die Aschenputtel-Geschichte um das Blumenmädchen Eliza mit Frederick Loewes Musik voller Evergreens wie "Es grünt so grün" oder "Ich hätt' getanzt heut Nacht" zu den beliebtesten Musicals aller Zeiten. Foto: Stephan Schuchardt