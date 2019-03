"My Fair Lady" auf Fränkisch

Die Musical Family wird wieder einen Klassiker auf die Bühne Eckentals bringen: "My Fair Lady" mit fränkischen Highlights. Die Geschichte, in der die Sprachforscher Henry Higgins und Dr. Pickering wetten, dass Higgins das Blumenmädchen Eliza Doolittle trotz ihres fürchterlichen Dialektes und mangelnden Benehmens zu einer feinen Dame erziehen kann. Wie immer wird das Stück live gesungen und von einem Orchester begleitet. Als Begleitchor werden die "Happy Voices" aus Uttenreuth die Akteure unterstützen. Aufführungstermine sind: 15./22. März um 19.30 Uhr, 16. März um 19.30 Uhr, 17. März um 18 Uhr, 21. März um 19.30 Uhr und auch am 23. März um 14 und 19.30 Uhr. Karten gibt es in Igensdorf im "B2-Laden" oder unter Telefon 09126/6860. red