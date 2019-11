Mutwillig Spiegel abgetreten

In Forchheim ist ein Auto mutwillig beschädigt worden. In der Zeit von Dienstag, 20 Uhr, bis Mittwochmorgen hatte ein 48-Jähriger sein Dienstfahrzeug in der Wallstraße geparkt. Ein unbekannter Täter trat den linken Außenspiegel aus der Halterung, so dass dieser nur noch lose an einem Kabel hing. Es entstand ein Schaden von 100 Euro. Wer den Vorfall beobachten konnte, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Forchheim unter Telefon 09191/7090-0 in Verbindung zu setzen.