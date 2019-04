Muttertagsfeier und Theaterfahrten

Die Muttertagsfeier des VdK Ebensfeld findet am Samstag, 4. Mai, in Schwabthal im Gasthof "Zum Löwen" statt. Beginn ist um 14 Uhr. Auch Nichtmitglieder sind willkommen. Am Donnerstag, 13. Juni, begibt sich der VdK bei einem Tagesausflug auf die Spuren der heiligen Elisabeth von Thüringen. Dabei werden Eisenach und die Wartburg besucht. Anmeldungen hierzu bei Martina Buhr, Telefon 09547/1397. Eine "Fahrt ins Blaue" wird am Freitag, 19. Juli, unternommen. Hierzu sind Anmeldungen möglich. Ebenfalls werden Anmeldungen für die Fahrt nach Heldritt am Sonntag, 7. Juli, zum Lustspiel "Pension Schöller" sowie zur Luisenburg am Freitag, 23. August, zur Aufführung der Operette "Ein Walzertraum" von Oscar Strauss angenommen. Auch Nichtmitglieder sind willkommen. red