Muttersau wird frontal erwischt und verendet

Geringer Blechschaden, aber eine tote Muttersau, ist die Bilanz eines Wildunfalls, der sich am Montagvormittag zwischen Detter und Modlos ereignete. Wie die Polizei mitteilt, war dort eine 43-Jährige mit ihrem Auto unterwegs. Auf der langen Geraden überquerte urplötzlich eine Bache mit fünf bis sieben Frischlingen die Fahrbahn. Die Wildsau wurde von dem Opel frontal erwischt und verendete am Unfallort. Am Pkw entstand geringer Blechschaden. Die Fahrerin blieb unverletzt. Die Polizei zog den zuständigen Jagdpächter hinzu. pol