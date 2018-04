Mutterhaus öffnet seine Pforten

Die Franziskusschwestern laden am Samstag, 21. April, im Rahmen des bundesweiten Tags der offenen Klöster ein, das Mutterhaus der Kongregation kennenzulernen. Wer schon immer mal hinter Klostermauern und sogar in den Klausurbereich schauen wollte, der ist an diesem Tag bei den St.-Franziskus-Schwestern genau richtig. Man gelangt dabei auch in Bereiche, die sonst der Öffentlichkeit nicht zugänglich sind. Zusätzliche Angebote sind Spiele, Klosterprodukte, ein Flohmarkt sowie Gespräche und Begegnungen mit den Schwestern. Die Klosterpforten sind von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Um 18 Uhr endet der Tag mit der gemeinsamen Vesper. red