Mutter zeigt Beleidigung an

Zwei 13 und 14 Jahre alte Kinder alberten am Freitag gegen 13.30 Uhr am Radweg zwischen Dörfles und Friesen herum. Da ein Unbekannter die Situation missverstand und wohl dachte, dass die beiden etwas beschädigt hätten, ging er die Kinder verbal an und vergriff sich dabei im Ton. Deshalb erstattete die Mutter eines der beiden Jungen Anzeige gegen den unbekannten Mann. Der kräftige Mann ist etwa 50 Jahre, hat grau-meliertes kurzes Haar und trägt einen Oberlippenbart. Er führte einen kleinen, schwarzen Hund mit sich und war in Begleitung einer Frau, die einen etwas größeren weiß-braunen Hund mit schwarzen Flecken dabeihatte.