Mutter vergisst Brückentag

Ein sechsjähriges Mädchen wurde am Freitagvormittag von Mitarbeitern eines Fahrdienstes bei der Polizei abgegeben. Wie sich herausstellte, besucht die Kleine einen Frühförderungskindergarten, wird von dem Fahrdienst dort um 11.30 Uhr abgeholt und in einen Kindergarten in einen Bad Kissinger Stadtteil gebracht. Dieser hatte jedoch an diesem Tag geschlossen. Eine Polizeibeamtin nahm sich des Kindes an und verständigte die Mutter. Diese versicherte glaubhaft, den "Brückentag" zwischen dem Feiertag und dem Wochenende übersehen zu haben. Sie holte ihr Kind schließlich bei der Polizeiwache ab. pol