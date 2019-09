Mutter und Tochter bei Unfall leicht verletzt

Glück im Unglück hatten am Dienstagnachmittag die Insassen eines VW bei einem Verkehrsunfall auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Weikenbach und Zedersdorf. Wie die Polizeiinspektion Neustadt berichtet, war eine 48-Jährige mit ihrer zwölfjährigen Tochter gegen 17 Uhr in Richtung Zedersdorf unterwegs, als sie nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Caddy rutschte in den Graben, fuhr einige Meter die Böschung entlang, bevor er sich an einem Wasserdurchlass aufstellte, überschlug und auf der Seite liegen blieb. Mutter und Tochter konnten aus dem Pkw klettern. Sie waren leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von 13 000 Euro. pol