Mutter und Sohn verletzt

Ein 61-Jähriger aus dem Landkreis Bayreuth befuhr am Samstag gegen 12.30 Uhr mit seinem Ford die B 2 stadtauswärts. Aus ungeklärter Ursache kam er mit seinem Fahrzeug nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte ungebremst mit einer Renault-Fahrerin. Durch den Aufprall schleuderte der Renault einige Meter zurück und der Ford kam in einer Böschung zum Stehen. Die aus dem Landkreis Lichtenfels stammende Renault-Fahrerin erlitt bei dem Unfall schwerste Verletzungen und musste durch die Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Der achtjährige Sohn der 39-Jährigen erlitt ebenfalls schwere Verletzungen. Der 61-Jährige musste mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Kulmbach transportiert werden. Die Bundesstraße war zur Bergung der Fahrzeuge bis 15.30 Uhr gesperrt. An den Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro. pol