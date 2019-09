Mutter- und Elternsegen

Am Marienberg bei Scheßlitz findet am Montag, 9. September, von 17 bis 18 Uhr für Frauen und Familien, die ein Kind erwarten, eine Segensfeier statt, die von einem Team liebevoll vorbereitet wird. Frauen und Familien, die ein Kind erwarten, erleben diesen besonderen Segen immer wieder als Stärkung, als Lichtblick auf dem Weg von der Schwangerschaft zur Geburt. Sie spüren in diesem Segen die Zusage Gottes: "Ich bin bei dir!" Pfarrer Wolfgang Tschuschke spendet den Mutter-/Elternsegen. Im Anschluss an die Segensfeier sind alle zu einem kostenlosen kleinen Imbiss eingeladen. Veranstalter ist die Schönstattbewegung Frauen und Mütter. Eine kurze, formlose Anmeldung wird erbeten bei Heike Ramer, Telefon 0951/75613, oder E-Mail: heike_franzi@web.de. red