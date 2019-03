Mutter-Kind-Gruppe stattet Pressiger Schule mit neuen Brettspielen aus

Die Muki-Gruppe Pressig führt schon seit 30 Jahren erfolgreich einen Kinderbasar durch. Weil man seit einigen Jahren die Aula der Grund- und Mittelschule Pressig nutzen darf, wollte man sich nun besonders bei Schule und Schulleitung bedanken. Rektor Reinhard Horn machte auf eine Brettspiel-Arbeitsgemeinschaft (AG) in der Grund- und Mittelschule aufmerksam. Diese AG durfte eine Wunschliste erstellen und die Leiterin der Basardamen, Yvonne Bäz, besorgte die gewünschten Brettspiele. Diese konnten am Donnerstag der Schulleitung, dem Lehrer Jens Schmidt und der Brettspiel AG übergeben werden. Große Freude herrschte bei der Übergabe in der Aula. Sowohl Rektor Horn als auch Lehrer Schmidt dankten den fleißigen Muttis für die Spende. Yvonne Bäz informierte, dass über 20 Mütter aus verschiedenen Orten, wie Pressig, Brauersdorf, Rothenkirchen, Größau, Posseck aber auch aus Gundelsdorf, Haßlach, Teuschnitz und sogar aus Neuhaus- Schierschnitz die Basare organisieren und dabei immer selbst gebackenen Kuchen anbieten. Mit viel Idealismus werden getragene Kinderkleidung und Spielsachen für kleines Geld angeboten. Bei der Gelegenheit verrieten die Mütter, dass an diesem Wochenende, Freitag, 15., und Samstag, 16. März, wieder ein Kinderbasar in der Aula der Grund- und Mittelschule Pressig läuft. Diesmal mit mehr Platz und Komfort. eh