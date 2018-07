Mutter-Eltern-Segen im Schönstattzentrum

red



Im Schönstattzentrum Marienberg wird am Sonntag, 8.Juli, von 10 bis 11 Uhr ein Mutter-Eltern-Segen gespendet. Dabei handelt es sich um ein Projekt für Frauen und Familien , die ein Kind erwarten. Viele erleben in diesem Segen die Zusage Gottes: "Ich bin bei dir!" Im Anschluss an die Segensfeier sind alle zu einem Imbiss ins Kentenich-Haus eingeladen. Um Anmeldung bei Heike Ramer unter Telefon 0951/75613 oder per E-Mail (heike_franzi@web.de) wird gebeten.