Mutter des Bürgermeisters feiert 90. Geburtstag

Hilde Homann aus der Hirschaider Regnitzau wurde 90 und die Gäste standen Schlange. Dass auch Hirschaids Erster Bürgermeister seinen Urlaub zum Gratulieren unterbrach, lag daran, dass die Jubilarin seine Mutter ist. Die offiziellen Glückwünsche der Gemeinde und des Landrates überbrachte allerdings sein Stellvertreter Hans Wichert - so viel der Ehre muss sein. Gemeinsam blickte man auf das lange Leben von Hilde Homann zurück.

Geboren wurde sie im Böhmerwald als zweitjüngstes von acht Geschwistern. 1946 musste sie als Vertriebene ihre Heimat verlassen und strandete zunächst in Eggolsheim. Sie lernte Fritz Homann kennen, den sie 1953 heiratete und mit dem sie zwei Kinder bekam: Klaus und Jutta. 1959 zog die Familie in die Regnitzau ins Eigenheim. Gearbeitet hat sie in jungen Jahren bei der Firma Weber & Ott, später, als die Kinder größer waren, stellte sie in Heimarbeit für Teddy-Herrmann Teile für Spielzeug her.

Neben den Kindern hat Hilde Homann heute drei Enkel und einen Urenkel. Sie war stets sehr sportlich, ging gerne Schwimmen und erfreut sich an der Sonne. Bis heute lebt sie mit ihrem Sohn Klaus und ihrer Schwiegertochter Christine in der Regnitzau und nimmt gerne an den Treffen des benachbarten Seniorenkreises der evangelischen Kirche teil. red