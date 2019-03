Mutmaßlicher Schleuser verhaftet

Die Erlanger Verkehrspolizei hat am Dienstagabend auf der A 3 einen mutmaßlichen Schleuser festgenommen. Eine Streifenbesatzung kontrollierte gegen 18 Uhr an der Rastanlage Aurach-Nord einen Renault mit Schweizer Zulassung. Das Fahrzeug wurde von einem 32-jährigen, aus dem Jemen stammenden Mann gefahren. Weiterhin befanden sich in dem Mini-Van fünf Männer im Alter von 21 bis 34 Jahren mit syrischer Staatsangehörigkeit. Im Verlauf der Ermittlungen ergab sich der dringende Verdacht, dass der 32-Jährige die fünf Personen in Italien aufnahm und vermutlich illegal in die Niederlande schleusen wollte, heißt es im Polizeibericht.

Der 32-Jährige wurde festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen den in der Schweiz wohnhaften 32-Jährigen. Gegen die fünf syrischen Staatsangehörigen leitete die Kripo Ermittlungsverfahren ein. pol