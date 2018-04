Mutig in die Zukunft: Neues Leben kommt uns entgegen

J a, so ist das mit den Veränderungen - die Welt dreht und verändert sich und ich muss mich immer wieder auf Neues einlassen. Manchmal sind es auch die großen Veränderungen, die richtig über uns hereinbrechen (Krankheiten, Jobverlust...). Schaffe ich jetzt, österlich zu denken - alles wandelt sich, alles wird neu?

Jetzt bin ich im alltäglichen Leben aufgefordert, ob ich mich mit offenen Sinnen und achtsamem Herzen wandeln lasse. Wo wir uns wandeln lassen im Sinne Gottes, da entsteht eine Offenheit, und Ängste, Kummer und Sorgen werden ihren Platz im Leben finden. Und ganz österlich weitergedacht wird es sein wie im Frühling: Neues Leben kommt uns entgegen.

Jeden Sonntag feiern wir Wandlung und Veränderung. Gott möchte unsere Existenz mit seiner Nähe umgeben. Mitten in dieser Welt will er das Leben mit uns teilen.

Wir sollen uns nicht nostalgisch nach der Vergangenheit sehnen, sondern mutig die Zukunft gestalten. Dazu braucht es immer wieder das Neue, dazu darf sich etwas wandeln, damit wir lebendig bleiben. Auf diese Weise können wir zu dem Menschen werden, als der wir von Gott gedacht sind.

Bleiben Sie mit mir mutig und voller Vertrauen. Ich traue meinem Gott und freue mich über viele WegbegleiterInnen, die das mit mir tun.

(Dagmar Schnös ist Familienseelsorgerin im katholischen Dekanat Haßberge.)