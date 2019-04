Die Bildungshäuser Vierzehnheiligen bieten am Donnerstag, 23. Mai ein Tagesseminar "Mut zur Veränderung: der Weg in mein selbstbestimmtes Leben!" im Diözesanhaus an. Es beginnt um 9.30 Uhr und endet um 17 Uhr. Nach einer Bestandsaufnahme des derzeitigen Lebens der Teilnehmer wird auf Spurensuche nach Wünschen, Träumen, Werten und Bedürfnissen gegangen. Es werden Glaubenssätze entlarvt und Gedankenmuster überprüft, um Klarheit über seine Ziele zu bekommen. Die Teilnehmer setzen neue Fußspuren für den Weg, in ihr selbstbestimmtes Leben. Die Leitung hat Melanie Ebert, Mental Business Coach. Kosteninformation und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es bis Montag, 13. Mai bei den Bildungshäusern Vierzehnheiligen unter Telefon 09571/926-0, per E-Mail info@14hl.de oder unter www.14hl.de. red