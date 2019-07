Der Bezirksverband Oberfranken der Mut-Partei lädt ein zum offenen Mut-Forum in Kulmbach. Es findet statt am Donnerstag im Sportheim des TC Rot-Weiß in der Friedrich-Ebert-Straße 14. Wer die Mut-Partei ist, wofür "Mut" steht, welche Ziele die Partei hat - darüber können sich Interessierte von 19 Uhr an informieren. red