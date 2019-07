Forchheim vor 12 Stunden

Partei

"Mut" kommt

Der Bezirksverband Oberfranken der Mut-Partei lädt ein zu einer Veranstaltung in Forchheim, am Freitag, 12. Juli, von 19.30 bis 21.30 Uhr im "Currywoschdhaus" am Paradeplatz 5. Die Parteivorsitzende S...