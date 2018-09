Mut fassen und einen Kurs buchen

Jeder wird täglich mit Buchstaben und Zahlen konfrontiert. Ein Leben ohne sie ist fast undenkbar. Der Welttag für Alphabetisierung am heutigen Samstag, 8. September, soll daran erinnern, dass etwa 7,5 Millionen Menschen in Deutschland nicht richtig lesen und schreiben können. Er soll vor allem aber darauf aufmerksam machen, dass es Möglichkeiten gibt, Betroffenen zu helfen. Zum Beispiel können Interessierte in einem Kurs der Volkshochschule Coburg das Lesen, Schreiben und Rechnen lernen. Die Maßnahme "Alpha+ besser lesen und schreiben" wird vom Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus gefördert und ist für die Teilnehmer kostenfrei. Der Kurs findet jeweils montags und freitags von 17 bis 18.30 Uhr in der Volkshochschule Coburg, Löwenstraße 16, statt. Ein Einstieg ist jederzeit möglich und die Teilnahme ist freiwillig. Die Programmbereichsleiterin für Grundbildung, Franziska Knauer, weiß, dass es die Betroffenen viel Überwindung kostet, sich jemandem mit diesem Problem anzuvertrauen. Der Entschluss, etwas dagegen zu tun und einen Kurs zu besuchen, erfordert viel Mut. "Aber es lohnt sich!", heißt es in einer Mitteilung der VHS. Die Resonanz des aktuell laufenden Kurses ist gut und die Gruppe wächst stetig. Neue Teilnehmer sind willkommen. Weitere Informationen gibt es bei der VHS unter Telefon 09561/882581. red