Mut aus dem Glauben schöpfen

Die Dekanate Thurnau und Kulmbach laden zum Eröffnungsgottesdienst der ökumenischen Alltagsexerzitien am Freitag, 28. Februar, um 19 Uhr in die Spitalkirche in Kulmbach ein. Die Dekane Martina Beck (Thurnau) und Thomas Kretschmar (Kulmbach) sowie die Pastoralreferentin Bärbel Janzing werden die Gruppenleitenden und alle Interessierten auf das Thema einstimmen. Die persönliche Segnung wird auch dieses Jahr wieder ein Höhepunkt des Gottesdienstes sein.

Das Thema "Alles umsonst" wird heuer die Teilnehmenden in der Passionszeit leiten. Ein Arbeitskreis des Erzbistums und des Kirchenkreises Bayreuth hat dazu ein Handbuch mit Gebeten, Bildern, Bibeltexten erstellt. Die Alltagsexerzitien sollen helfen, Kraft und Mut aus dem Glauben für den Alltag zu schöpfen.

Das erste Treffen im Dekanat Thurnau ist am Montag, 2. März: um 20 Uhr in Hutschdorf, An der Rottlersreuther Straße 2; um 19 Uhr Hutschdorf, Fachklinik Haus Immanuel; um 19.30 Uhr, Drosendorf, Alte Schule; Mittwoch, 4. März: um 19.30 Uhr, Weismain, Christuskirche; Donnerstag, 5. März: um 19.30 Uhr, Thurnau, Lichtblick; um 20 Uhr, Kasendorf, bei Familie Herzog, Kirchstraße 38; 19.30 Uhr, Krögelstein, Jugendheim; Freitag, 13. März: 16.30 Uhr, Thurnau, Lichtblick.

Mehr Informationen gibt es unter www.oekumenische-alltagsexerzitien.de und bei den Dekanatsbeauftragten, Pfarrer Jürgen Singer (Kulmbach) und Volkmar Schulze (09228/84239. red