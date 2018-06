"Mustangs" präsentieren sich

Beliebtes Auto





Gutes Rahmenprogramm





Sicherheitsservice



Ein ganz besonderes Automobil-Ereignis steht am Samstag, 30. Juni, bevor, denn die erste Ford-Mustang-Sternfahrt wird nach Altenkunstadt in das Autohaus Hommert führen."Mustang", zwar handelt es sich dabei um die Bezeichnung für ein wild lebendes Pferd, doch hat der große Automobilkonzern Ford diesen Namen auch für eines seiner bekanntesten Modelle, den "Mustang" gewählt. Es ist seit mittlerweile 50 Jahren eines der beliebtesten Fahrzeuge und wurde auch ständig in seiner Aerodynamik und seinem Aussehen, das durchaus auch etwas "muskulös" geworden ist, verbessert.Dieser Fahrzeugtyp, in vielen Modellen, den unterschiedlichsten Ausstattungsvarianten und Farben, rückt am Samstag in Altenkunstadt in den Mittelpunkt. Das Ford-Mustang-Treffen steht unter dem Motto "Ein starkes Auto - ein starkes Rahmenprogramm" und demgemäß wird auch für alle "Nicht-Mustang-Fahrer" viel geboten. So gibt es den ganzen Tag auf dem Autohausgelände an der Weismainer Straße Live-Musik; ab 10 Uhr mit "Two Wings" und um 17 Uhr mit der Gruppe "Haven". Während das Team des "Nepomuk" von Altenkunstadt für die Getränke sorgen wird, grillt die Mannschaft des Tennisclubs von Burgkunstadt Steaks und Bratwürste; zudem gibt es Hertel's Hähnchen vom Grill. Zu dieser Sternfahrt werden Mustang-Besitzer aus ganz Deutschland erwartet, denen sogar, wenn sie die fränkischen Köstlichkeiten ausreichend genossen und den einen oder anderen erlesenen Tropfen, oder ein gutes Fassbier, getrunken haben, ein Shuttle-Service bis zu ihrem Hotelzimmer angeboten wird.Die vielen Hochkaräter, die an diesem Tag auf dem Hommert-Gelände ihren "großen Auftritt" haben, werden dabei rund um die Uhr von einem Sicherheitsservice bewacht.Und das Ford-Mustang-Treffen hat allen, die sich entschlossen haben ein ganzes Wochenende am Obermain zu verbringen, noch mehr zu bieten, denn bei schönem Wetter startet am Sonntag um 10 Uhr eine gemeinsame Ausfahrt durch die Fränkische Schweiz mit einem Mittagsbuffet in der Schrepfersmühle.