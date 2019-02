Musketiere und Edle Damen

In modernen Museen können Besucher "mit den Händen gucken". Das Fränkische Schweiz Museum in Tüchersfeld hat sich eben dieses Motto für das laufende Jahr auf die Fahnen geschrieben - mit verschiedenen Aktionen: Neben der Neukonzeption der Dauerausstellung Landwirtschaft, Trachten und Volksfrömmigkeit gibt es auch neue Veranstaltungen im Programm.

Vormerken sollten sich Interessiertel die Zeitreise am 25. und 26. Mai. An diesem Wochenende findet ein sogenannter "Reenactment - 18. Jahrhundert" im Hof des Museums statt. Hinter dem Begriff (englisch für Wiederaufführung, Nachstellung) verbirgt sich die Neuinszenierung konkreter geschichtlicher Ereignisse in möglichst authentischer Weise. Über den Weg der historischen Wiedererlebbarkeit machen zahlreiche Akteure in historischen Gewändern in verschiedenen Szenerien Geschichte verständlich.

Die Sonntage, 7. April und 19. Mai, beschäftigen sich mit dem Thema Museum. Zunächst wird der Tag der Museen der Fränkischen Schweiz als regionales Ereignis begangen. Der zweite Termin öffnet mit dem Internationalen Museumstag den Blick über den Tellerrand hinaus. Zu beiden Terminen ist ein Sonderprogramm geplant, das Museumspädagoge Fabian Wittenborn derzeit erarbeitet.

Kunst und Kultur im Museum

Erich Müller und Freunde laden ab 7. Juni zu einer spannenden Bilderreise ein. Die Arbeiten des Kirchehrenbachers sind "den Menschen zugewandt, ausgewogen zwischen Emotion und Rationalität, zwischen Realismus und Abstraktion." Bei seinen überwiegend landschaftsorientierten Themen bleibt Müller nicht nur fränkischen Motiven verhaftet, sondern setzt die in Auslandsreisen erfasste, landestypische Atmosphäre in beeindruckende Bilder um.

Der Theatersommer ist gleich zweimal Gast im Museum. Interessierte sollten sich also die Termine 23. Mai und 22. August in den Kalender eintragen. Bei gutem Wetter findet das Spektakel im romantischen Innenhof des Museums um 18 Uhr statt.

Ein Magnet ist seit Jahren auch der Handwerkermarkt. Heuer wird er am Wochenende des 14. und 15. September auf dem ganzen Museumsgelände stattfinden. Der Familientag im Museum ist zum Ausklang der Sommerferien am 1. September geplant.

Am 23. November versammeln sich die Experten ihres Fachs zum diesjährigen Historikertreffen. Darüber hinaus ist der November über rund zwei Wochen mit einem weiteren Ereignis belegt. Bereits jetzt lädt das Museum die Schulen der Region zu neuen Projektwochen ein. Nach der Premiere mit "Steinzeit" im vergangenen Jahr geht es heuer um "Edle Damen und Musketiere" - also um das Leben im 17. Jahrhundert. Dabei sind Aktionen wie Fechten und Schreiben mit der Feder vorgesehen. Das Jahresprogramm des Fränkische Schweiz-Museums klingt am 7. und 8. Dezember mit dem Adventsmarkt aus.

Weitere Infors zu allen Aktionen gibt es rechtzeitig wie immer auf www.fsmt.de. Anfragen beantworten die Mitarbeiter des Museums auch telefonisch unter 09242/7417090) oder per E-Mail unter info@fsmt.de. red