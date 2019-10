Muskeln, Haut und Feuer

Die begehrtesten Männer des Landes lassen Frauenträume wahr werden. Bei ihrer brandneuen "Sixx Paxx® followme-Tour 2019/2020" haben die Stripper mehr Überraschungen im Gepäck denn je: eine Show mit noch mehr atemberaubender (Feuer-)Akrobatik, herausragenden Gesangseinlagen und sexy Choreografien, heißt es in einer Pressemitteilung. Jede Menge knackig-durchtrainierte Muskeln und nackte Haut kann das Coburger Publikum am Freitag, 29. Oktober, ab 20 Uhr im Kongresshaus Rosengarten bewundern. Musikalisch wird die Tour von "Sixx Paxx" von Marc Terenzi unterstützt. Der ehemalige Dschungelkönig ist in der Form seines Lebens. Am 24. Oktober geht die Tour in Köln los, nur wenige Tage später kommen die heißen Jungs schon nach Coburg. Tickets sind in der Geschäftsstelle des Coburger Tageblatts, Hindenburgstraße 3a, oder beispielsweise auch über die kostenlose Ticket-Hotline 0800/9009100 zu erhalten. red