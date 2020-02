Die Volkshochschule Kreis Kronach bietet mit Christine Gerstner den Kurs "Muskelaufbau & Rückentraining" an. Kräftigung der Muskulatur und Entspannung sind die Ziele dieses Kurses. Verspannungen im Hals-, Nacken -, Schulterbereich und Rücken gehen zumeist auf einseitige Belastungen oder Fehlhaltungen zurück und sind keine Frage des Alters. Nach einer kurzen Aufwärmphase werden die großen Muskelgruppen von Bauch, Beinen und Po gekräftigt. Hinzu kommen Übungen für den Oberkörper und eine gezielte Kräftigung der Rückenmuskulatur. Das Muskelaufbau und Rückentraining führt zur Optimierung des Koordinationsvermögens und zur inneren Ausgeglichenheit. Der Kurs beginnt am Mittwoch, 4. März, umfasst zehn Abende und findet jeweils von 18 bis 19 Uhr in der Gemeindekanzlei, Veranstaltungsraum im EG, (Schulweg 8) in Tschirn statt. Die Anmeldung erfolgt über die VHS Kronach, Telefon 09261/6060-0 oder unter www.vhs-kronach.de. red